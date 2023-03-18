﻿Depremin vurduğu voleybol takımı zirveye oynuyor

Deplasmanda oynadığı maç sayesinde depremden kurtulan TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Gaziantep Adam Voleybol'un hedefi, play-offtan çıkıp kenti Sultanlar Ligi'nde temsil etmek.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler, takım oyuncularını, yöneticilerini ve ailelerini de psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Bodrum ilçesinde misafir edilen voleybol takımı, Sultanlar Ligi hedefine ulaşmak için çalışmalarını Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Adam Voleybol Spor Kulübü Genel Menajeri Sedat Torun, AA muhabirine, afetten iki gün önce takımla deplasmanda oynayacakları Beşiktaş Ceylan maçı için İstanbul'a gittiklerini anlattı.

Ailelerinin depremden çok etkilendiğini bunun da takıma olumsuz yansıdığını ifade eden Torun, "Depremi yaşamadık ama ailelerimiz yaşadığı için takımımız bundan olumsuz yönde etkilendi. 'Yola devam edecek, sezonu tamamlayacak mıyız' anlamında yönetim olarak hızlı karar almamız lazımdı. Bu yıl şampiyonluğu istediğimiz için aldığımız kararla yolumuza devam ettik." dedi.

Sporcuların o anda ailelerine ulaşamadığını anlatan Torun, Gaziantep'e iki gün sonra kara yoluyla döndüklerini ve sonra da ailelerine kavuştuklarını kaydetti.

"Toparlamamız çok zor oldu"

Bodrumspor'un kendilerine kucak açtığını ve ev sahipliği yaptığını belirten Torun, şöyle konuştu:

"Bodrum Belediyesi, Bodrumspor ile başantrenör Adnan Kıstak'a ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz'e çok teşekkür ediyoruz. Bize çok iyi ev sahipliği yaptılar. Yaklaşık 35 gündür Bodrum'dayız, burada hazırlanıyoruz. Maçlarımızı burada oynuyoruz. Bu hafta son maçımızı oynadıktan sonra Gaziantep'e döneceğiz. Kalan iki maçımızı da oynayıp play-off'a gideceğiz. İnşallah bu yıl şampiyonluğu yaşayıp Gaziantep'i Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Takımımız depremden sonra ilk bir hafta cenaze evi gibiydi. Kimse konuşmuyor, kimse gülmüyordu. Toparlamamız çok zor oldu. 'İyi ki de Bodrum'a geldik' dedik. Şehrin dışında bir alanda olmak iyi geldi. Takımı burada toparlamaya çalıştık. Şu anda takımımız yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Spor camiasından da çok büyük kayıplarımız oldu."

Takım kaptanı Duygu Üçdağ da deprem sırasında İstanbul'da olduklarını olayı duyar duymaz ailelerini aradıklarını ifade etti.

Sporcu arkadaşının ve yöneticilerin birçoğunun ailesinin Gaziantepli olduğunu ve depremden çok etkilendiklerini anlatan Duygu, "Çok şükür takımımızın hiçbirinin ailesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Daha sonraki aşamada da takımı toparlayıp biran önce antrenmanlara devam etmek istedik. Antrenmanlarımıza Bodrum'da devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Play-off maçlarına az bir zaman kaldığına da değinen Duygu, "Takımımız güçlü bir takım, oyuncularımız güçlü karaktere sahip Bu olay bizi yıprattı ama her şey düzgün olduktan sonra hızlıca çalışmalara başladık. Play-off'a hazırız. Son dönemlerimiz ve haftalarımız. Eksik kalanları yapmak için antrenmanlarımıza çalışıyoruz. Hedefimiz büyük, son hazırlıkları da yapıp şampiyon olmak için uğraşacağız." değerlendirmesinde bulundu.