Mehmet Şimşek’in çerez parası dedikleri de tasarruf paketinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Kamuda Tasarruf Programı’nın detaylarını aktardı. Açıkladığı Tasarruf Programı’na, kamuda kullanılan ve oldukça büyük miktarlarda harcamaya neden olan kamu araçlarının alımı ve kiralamasından başlayan Şimşek'in, 2015 yılındaki sözleri gündeme geldi.

ÇEREZ PARASI DEMİŞTİ

Mehmet Şimşek, 2015 yılında yaptığı konuşmada, araç masraflarını eleştirenleri, “vizyonsuz” ifadesiyle eleştirmiş ve "Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez... “ ifadelerini kaydetmişti.

O dönemde, 2014 yılında Türkiye’de araçların satın alınması, kiralanması, bakım onarımı ve yakıtları gibi harcamaların 3.3 milyar lira olduğunu ifade etmiş ve “Türkiye’nin bütçesi 473 milyar liradır. Binde 7’de bahsediyoruz. Bakın, şu anda bütün siyaset indirgenmiş, binde 7’ye indirgenmiş. Niye? Çünkü vizyon yok, program yok, proje yok." ifadelerini kullanmıştı.