Depremde 25 kişiye mezar olan apartmandaki skandal ortaya çıktı. Şimdi bu kader mi?

Gaziantep’te, 6 Şubat depreminde yıkılan ve 25 kişinin ölümüne neden olan Pamukkale Sitesi ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede sitenin zemin etüdünün yapılmadığı belirtildi.

Depremde 25 kişiye mezar olan apartmandaki skandal ortaya çıktı. Şimdi bu kader mi?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 25 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’teki Pamukkale Sitesi ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede sitenin zemin etüdünün yapılmadığı belirtildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ve bilirkişi raporuna göre, sitedeki temellerin beton agregalarının dere malzemesinden oluştuğu tespit edildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Pamukkale Sitesi A Blok, 6 Şubat depreminde yıkıldı. Yıkılan binadan 25 kişinin cansız bedeni çıkartılırken, 16 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

Olay sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pamukkale Sitesi A Blok ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ve bilirkişi raporuna göre, sitedeki temellerin beton agregalarının dere malzemesinden oluştuğu tespit edildi. Kabul edilen iddianamede tutuklu 3 sanık hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

ALT KATLARDA DÜZ DEMİR KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda, binanın ilk 3 katının tamamen çöktüğü, üst katların ayakta kaldığı, alt katlarda düz demir kullanıldığı, üst katlarda ise “nervürlü demir” kullanıldığı bilirkişilerin raporları ve keşiflerle tespit edildi.

Hazırlanan iddianamede, "Yapılan keşiflerde bilirkişiler tarafından yapılan tespitlere göre, yapının ilk 3 katının tamamen çöktüğü, üst katların ayakta kaldığı, alt katlarda düz demir kullanıldığı, üst katlarda nervürlü demir kullanıldığı, demirlerde korozyon gözlemlendiği, beton kalitesinin iyi olmadığı, beton numuneleri içinde büyük taşlar bulunduğu, demir işçiliğinin bütün katlarda kötü olduğu tespit edildi.

Bazı donatılar arasında hiç boşluk bırakılmadığı, bazı taşıyıcı elemanlardan elektrik tesisat borularının geçirildiği, etriye kanca detaylarına ve etriye aralıklarına dikkat edilmediği, düz demirlerin deprem performansı açısından iyi olmadığı, binanın alt katlardan mafsallaşarak çöktüğü gibi tespitler yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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1975 ve 1998 YÖNETMELİKLERİNE AYKIRI

Binanın alt katlarında kullanılan düz demirlerde aderans sağlanmadığı ve demirlerin betondan ayrıldığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “İnşaatın beton işçiliğinin kötü olduğu, beton içerisinde, kullanımı uygun olmayan büyük çaplı agregaların kullanıldığı ve binanın yapımına ruhsat alınmadan önce başlandığı, etriye aralıklarının ve etriye kancalarında uygulanması gereken açının, 1975 ve 1998 yönetmeliklerine aykırı olduğu görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Hazırlanan raporda ise yapı ruhsatında dolgu malzemesi olarak tuğla kullanılması gerekirken tuğla yerine briket kullanıldığı ve demir işçiliğinin kötü olduğu, binanın da ruhsata aykırı olduğu belirtilirken, “Binada asmolen tavan yapılmış, taşıyıcı elemanlardan elektrik tesisat boruları geçirilmiş” olduğu raporda yer aldı. Statik projede yazan temel derinliklerine uyulmadığı, temel işçiliğinin kötü olduğu, beton sınıfının ve bazı donatıların yönetmeliklerdeki standartları sağlamadığı belirtildi.

Yıkılan bina ile ilgili hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanıklar hakkında 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi.

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