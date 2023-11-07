Manisa'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Uzunburun ilçesinde saat 13.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 4.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
İlgili Haberler
Son dakika... Son dakika... Manisa'nın Uzunburun ilçesinde saat 13.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Uzunburun ilçesinde saat 13.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 4.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.