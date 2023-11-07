Manisa'da deprem

Son dakika... Son dakika... Manisa'nın Uzunburun ilçesinde saat 13.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Naim Arıoğlu
Manisa'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Uzunburun ilçesinde saat 13.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Depremin 4.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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