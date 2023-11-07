Manisa'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Uzunburun ilçesinde saat 13.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 4.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.