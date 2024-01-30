Depremde 9 kişiye mezar olan Rende Esenpark Evleri'nin müteahhitinden skandal savunma! Yaptığı binayı hatırlamadı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandı. 9 katlı binanın Antakya ilçesi Odabaşı Kavaslı Mahallesi’nde 6 Şubat saat 04.17’de ilk depremde çöktüğü ve 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Tutuksuz yargılananlar arasında 85 yaşındaki binanın yapımından sorumlu müteahhit A.S.R, proje ve uygulama denetleyicisi İ.S, kontrol görevlisi H.A. ve tutuklu yargılananlar arasında statik proje yazarı C.T, yapı denetim yetkilisi G.T, proje ve uygulama denetleyicisi M.K. hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişiyi öldürme” suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. İddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, savcı gözetiminde bilirkişilerin olay yerinde inceleme yaptığı ancak binanın enkaz olması sebebiyle zemin araştırması yapılamadığı ifade edildi.

Bilirkişi raporunda, üç sondaj kuyusundan ikisinde 6. metreden itibaren yeraltı suyu bulunduğu, birinde ise bulunmadığı, temel donatıları, temel zemin güvenliği ve perde donatılarının yetersiz olduğu ve malzeme kalitesinin de düşük olduğu kaydedildi. İddianamede yer alan ifadesinde binanın yapımından sorumlu müteahhit A.S.R, suçlamaları reddetti. Yaptığı binayı unuttuğunu iddia eden A.S.R, “Bu apartmanı anımsamıyorum. Bu apartmanı inşa edip etmediğimi bilmiyorum. Bu apartmanın yapı denetim yetkilisi G.T’yi de tanımıyorum, söyleyeceklerim bu kadar.” dedi.

SUÇU YARDIMCILARINA YÜKLEDİ

Tutuklu yargılanan binanın yapı denetim yetkilisi G.T. ise binanın 2017’de inşa edilmeye başlandığını söyledi. Binanın yapı izni ve kullanma belgesinde imzasının olduğunu belirten G.T, “Projelere uygun olarak yapı denetimi yaptık. Ben şirkette imza yetkisine sahibim. Yapı denetim kuruluşunun patronuyum. Binaları yanımda çalışan yapı denetçisi mühendisler kontrol eder. Bu binada proje ve uygulama denetleyicisi olarak mimar İ.S. ve inşaat mühendisi M.K. görev aldı.” diye konuştu.

BİNAYI HİÇ GÖRMEMİŞ

Proje ve uygulama denetleyicisi İ.S. ise binanın yapıldığı zaman hasta olduğu için Bodrum’da kızının yanında olduğunu anlattı. Yapı denetim şirketinin kendisini ara sıra aradığını kaydeden İ.S, “Bana hep ‘Her şey yolunda, gelmene gerek yok.’ dediler. Ben o zaman hiç Hatay’a gelmedim, şirketin denetlediği hiçbir binaya imzamı koymadım. Sadece şirkette ismim vardı, sahada çalışmadım. Eğer ki yapı denetim belgelerinde benim imzam varsa bunu benim yerime başkasının yaptığını düşünüyorum. Binanın çöktüğünden de haberim yok.” dedi. Tutuklu yargılanan statik proje yazarı C.T. ise suçlamaları kabul etmedi ve “Malzemelerin alınması konusunda sorumlum değilim ama yanlış yöntemler kullanıldığını gördüm.” şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu yargılanan proje ve uygulama denetleyicisi M.K. ve tutuksuz yargılanan kontrol görevlisi H.A. ise çöken binanın belgelerine imza atmadıklarını ve suçlamaları reddettiklerini söylediler.