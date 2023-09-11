Kira bahanesiyle Hazine arazileri imara açılıyor. Gözünüz aydın rantçı müteahhitler

AKP iktidarı, kiraların yüksek olmasını bahane ederek Hazine arazilerini imara açacaklarını duyurdu.

Kira bahanesiyle Hazine arazileri imara açılıyor. Gözünüz aydın rantçı müteahhitler

Türkiye'de En ucuz evlerin kiralarının dahi asgari ücretten fazla olması nedeniyle konut ve kira fiyatları vatandaşın belini bükmeye devam ederken AKP iktidarından dikkat çeken bir çözüm geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kiraları düşürme gerekçesiyle Hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi.

Türkiye'de konut sorununun pandemiyle başladığını anlatan Bakan Özhaseki, "Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte emtia fiyatları dünyada çok ciddi artış gösterdi. Ancak özellikle depremden sonra ortaya çıkan manzarada arz-talep dengesi iyice şaşırdı. Deprem bölgesinde evini kaybeden 1 milyon 900 bin vatandaşımız oldu. Devletimiz 325 bin aileye kira yardımı yapıyor. Hatay'dan Maraş'dan Malatya'dan vatandaşlarımız başka şehirlere giderek ev kiraladı. İstanbul'a gelenler oldu. Bu şekilde 100 bin ev kiralanması fiyatları bir anda zıplatır İstanbul'da. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek" dedi.

Öte yandan 2023 yılının ilk çeyreğinde yapılan bir araştırmaya göre dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı üç şehir Ankara, İzmir ve İstanbul oldu.

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