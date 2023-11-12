Ezgi Apartmanı’nın müteahhitlerine avukatlık yapacak Ersan Şen’in savunması tepki çekti

Ersan Şen, Kahramanmaraş Depremlerinin ilkinde yıkılıp 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanının sorumluları olduğu iddia edilen firari şüphelilerin avukatı olmasını “Ben zor işlerin adamıyım” şeklinde savundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ezgi Apartmanı’nın müteahhitlerine avukatlık yapacak Ersan Şen’in savunması tepki çekti

Birgün’ün haberine göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 10 katlı Ezgi Apartmanının 6 Şubat tarihinde meydana gelen ilk depremde yıkılması ile 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesinin İnşaat Mühendisliği’nden bilirkişi raporu istenmiş ve 7 öğretim üyesinin hazırladıkları raporda binayı inşa eden müteahhit ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin, bina yıkımında asil kusurlu olduklarını belirtmişti.

ERSAN ŞEN: ZOR İŞLERİN ADAMIYIM

Ersan Şen’in avukatlık iddialarından sonra yaptığı açıklama ise dikkatleri üzerine çekti.

Şen şüphelilerin masum olduklarına inandığı için davayı üstlendiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitiren hanımefendinin davasına baktığımız doğru. Fakat dava bitmeden kendisi iki çocuğuyla elim bir şekilde vefat etti.

O dönemde ben de herkes gibi yardım çağrılarında bulundum.

Bahsi geçen Kervan Pastanesi sahipleri ile hanımefendinin herhangi bir ihtilafı, uyuşmazlığı yoktu. Pastanenin sahipleri kaçak durumda ama binanın müteahhitleri onlar değil.

Ben ceza hukukçusu olduğum için zor işlerin adamıyım. Ezgi Apartmanı depremden 25 yıl evvel yapılmış. Dosyayı Kervan Pastanesi’nin sahipleri yönünden alınabilir gördüm.

Kalben ve vicdanen müvekkilimin masum olduğuna inanıyorum. Binada ciddi müteahhitlik hataları var ve ayrıca belediyenin de hataları var.

Temsil ettiğim insanların iddia edildiği gibi binanın yıkıma neden olmadığına inanıyorum. Dosyayı zorla almadım. Suçsuz olduklarına inanmasam almazdım.”

TEPKİ YAĞDI

Şen’in bu açıklamalarından sonra sosyal medyada açıklamalara tepki yağdı.

Bazı tepkiler şu şekilde:

ekran-goruntusu-2023-11-12-145137.png

ekran-goruntusu-2023-11-12-145102.png

ekran-goruntusu-2023-11-12-145051.png

ekran-goruntusu-2023-11-12-145041.png

ekran-goruntusu-2023-11-12-152735.png

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Mardin'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı Gündem
Asi nehrine düşen ineği itfaiye kurtardı
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı Gündem
Hatay'da seyir halindeki araç birden bire alevler içinde kaldı
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu Yaşam
Kontrolden çıkan araç köprüden nehre uçtu
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli Dünya
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli
Binlerce yıllık gizem çözüldü. Bataklık gerçekleri ortaya çıktı Dünya
Binlerce yıllık gizem çözüldü. Bataklık gerçekleri ortaya çıktı
Otomobil nehre uçtu, 3 ölü Gündem
Otomobil nehre uçtu, 3 ölü