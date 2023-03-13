Depremde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

6 Şubat günü Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 37 gün geçti. Bugün bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, “Yaşamını yitirenlerden 6 bin 660’ı yabancı uyruklu ve çoğu Suriye vatandaşı” dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Bakan Soylu deprem bölgesinde seçim güvenliği ile ilgili şunları söyledi:

“Seçimle ilgili 14 Mayıs'ta devlet olarak güvenliği sağlamak. Vatandaşımızın oy kullanmasındaki yükümlülükleri yerine getirmektir.

Yüzlerce görevimiz var ve bu görevlerin hepsini takip edip gerçekleştireceğiz.”