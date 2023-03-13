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Depremde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

Kahramanmaraş ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu depremde hayatını kaybeden yabancıların sayısının 6 bin 660 olduğunu ve büyük çoğunluğunun Suriyeli olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:29
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Depremde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

Depremde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi
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6 Şubat günü Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 37 gün geçti. Bugün bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, “Yaşamını yitirenlerden 6 bin 660’ı yabancı uyruklu ve çoğu Suriye vatandaşı” dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Bakan Soylu deprem bölgesinde seçim güvenliği ile ilgili şunları söyledi:

“Seçimle ilgili 14 Mayıs'ta devlet olarak güvenliği sağlamak. Vatandaşımızın oy kullanmasındaki yükümlülükleri yerine getirmektir.

Yüzlerce görevimiz var ve bu görevlerin hepsini takip edip gerçekleştireceğiz.”

 

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