Depremde dağdan kopan devasa kaya eve girdi

Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesindeki Minnetli Mahallesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem, sabah saatlerinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem, Osmaniye'de büyük paniğe neden oldu.

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin şiddetiyle dağdan dev kaya parçaları koptu. Kopan kayalardan biri, Ahmet Özerli ve eşi Elif Özerli’nin yaşadığı eve mutfak bölümünden girdi. Evde büyük hasar meydana gelirken, çift yara almadan kurtulsa da büyük korku yaşadı. Yardım için köye gelen AFAD ekipleri, çifti güvenli bir yere nakletti.