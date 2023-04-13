13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremde hayat kurtaran uygulama

Ülkemizde yaşanan büyük depremlerin ardından deprem uygulamalarına ilgi arttı. Bu uygulamalardan biri de JRustonApps B.V. uygulaması...

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:35
Takip Et

Depremde hayat kurtaran uygulama

Depremde hayat kurtaran uygulama
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve saat 04.17'de gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremde bir çok kişi mağduriyet yaşadı.

Bu felaketlerde mobil uygulamalarına önem de arttı.

Bu uygulamalardan biri de ücretsiz olarak kullanılabilen JRustonApps B.V.uygulaması...

App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama için sitede “Deprem Uyarıları, bildirimlerle ihtiyacınız olan tüm bilgileri ücretsiz olarak sağlayan güçlü bir deprem bilgi uygulamasıdır. Ayrıca, iOS'in en son sürümleri için optimize edilmiş hoş ve basit bir tasarıma sahiptir.” deniliyor.

İşte uygulama:

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
1
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
3
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
4
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
6
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı
﻿Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı
﻿Kurt tarafından ağzı parçalanmıştı. İlk kez konuştu: Kabus dolu bir andı
﻿Polisten Ramazan Bayramı hazırlığı
﻿Polisten Ramazan Bayramı hazırlığı
﻿Polisten Ramazan Bayramı hazırlığı
﻿Depremde hayat kurtaran uygulama
﻿Depremde hayat kurtaran uygulama
﻿Depremde hayat kurtaran uygulama
﻿Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı
﻿Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı
﻿Karşıyaka veda etti. Bu sezon da olmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.