﻿Depremde hayat kurtaran uygulama

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu ve saat 04.17'de gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremde bir çok kişi mağduriyet yaşadı.

Bu felaketlerde mobil uygulamalarına önem de arttı.

Bu uygulamalardan biri de ücretsiz olarak kullanılabilen JRustonApps B.V.uygulaması...

App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama için sitede “Deprem Uyarıları, bildirimlerle ihtiyacınız olan tüm bilgileri ücretsiz olarak sağlayan güçlü bir deprem bilgi uygulamasıdır. Ayrıca, iOS'in en son sürümleri için optimize edilmiş hoş ve basit bir tasarıma sahiptir.” deniliyor.

İşte uygulama: