Depremde kaçırılan Türk çocuğu mu? Büyük şüphe. Ya bu çocuk sizin çocuğununuz olsaydı? Bulalım bu çocuğu

Kaynak: Haber Merkezi
Depremde kaçırılan Türk çocuğu mu? Büyük şüphe. Ya bu çocuk sizin çocuğununuz olsaydı? Bulalım bu çocuğu
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda küçük yaştaki bir çocuğun ağlayarak Türkçe “Özür dilerim Arthur” dediği iddia edildi. Ortaya çıkan bu görüntü sonrası videodaki çocuğun Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaçırılan çocuklardan biri olup olmadığı şüphesini akıllara getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, yüzü görünmeyen ve yabancı bir dilde konuşan adamın küçük yaştaki çocuğa bağırarak bir şeyler söylediği ve çocuğun ağladığı görüldü.

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ÇOCUK TÜRKÇE KONUŞUYOR İDDİASI

Yarı çıplak halde olan çocuğun adamın sözleri sonrası tamamen çıplak kaldığı görülürken, çocuğun karşısındaki adama bir şeyler anlatmaya çalıştığı görülüyor.

Sosyal medyada ise çocuğun konuşurken söylediği cümlelerden birinin ise “Özür dilerim Arthur” olduğu iddiası ortalığa atıldı.

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KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDEKİ KAÇIRILAN ÇOCUKLARDAN BİRİ Mİ?

Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken videoda çocuğun Türkçe konuştuğu iddiası sonrası akıllara çocuğun Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaçırılan çocuklardan biri olup olmadığı şüphesi geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve resmi rakamlara göre en az 50.000 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası ailesi ve yakınlarını kaybeden çok sayıda çocuğun kaçırıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

YAŞANAN OLAY AKILLARA EPSTEİN ADASI'NA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLEN TÜRK ÇOCUKLARINI GETİRDİ

Yaşanılan bu olay akıllara Epstein Adası'na kaçırıldığı iddia edilen Türk çocuklarını getirdi. Amerikan basınının haberlerine göre Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın yargılandığı 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti için Türkiye’yi de kullandığı ve 1999 yılında gerçekleşen İstanbul depreminde bazı çocukların ABD'ye kaçırılıp Epstein Adası'nda tacize uğradığı iddia edilmişti.

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