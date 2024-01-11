'Özür dilerim Arthur' diyen çocuğun depremde kaçırılan Türk olduğu iddia edilmişti. Gerçek ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
'Özür dilerim Arthur' diyen çocuğun depremde kaçırılan Türk olduğu iddia edilmişti. Gerçek ortaya çıktı
Epstein skandalında cinsel istismara maruz kalan çocuklardan birinin Türk olduğu ve çekilen bir videoda "Özür dilerim Arthur dediği iddia edilen çocukla ilgili gerçek ortaya çıktı. Söz konusu görüntüde yer alan çocuğun Brezilyalı olduğu ve görüntünün 2021’de yapılan bir haberden alındığı öğrenildi.

ABD’yi sarsan cinsel taciz ve pedofili skandalının baş aktörü olan ABD’li yapımcı Jeffrey Epstein tutuklu olduğu cezaevinde intihar ederek ölmüştü. Epstein davası hakkında ortaya çıkan yeni belgeler ve kayıtlar dünya kamuoyuna büyük yankı uyandırdı.

Epstein’ın küçük yaşlarda çocukları kaçırıp sahibi olduğu adaya getirerek dünyaca ünlü bazı isimlere pazarladığı iddia ediliyordu.

TÜRK ÇOCUK İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Sosyal medyada konuyla ilgili çıkan bir iddia Türkiye’de bir anda gündemin üst sıralarına yerleşti.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda depremde kaçırılan Türk olduğu ve istismardan sonra "Özür dilerim Arthur" dediği iddia edilmişti.

Bu konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. Çocuğun Türk olmadığı, Brezilya'da yaşadığı ve babası tarafından işkence gördüğü ifade edildi. Öte yandan konunun 2021’de haber olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İşkence gören Türk çocuk, 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Ocak 2021'de Brezilya basınında yer aldığı tespit edilmiştir. Brezilya basınına yansıyan görüntüler incelendiğinde çocuğun Türkçe değil, Portekizce konuştuğu belirlenmiştir. Haberlerde, Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna işkence uyguladığı ve tutuklanmasının talep edildiği belirtilmektedir."

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