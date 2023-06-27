Depremde kızını kaybeden baba mezarı başında kızının doğum gününü kutladı

Depremin üzerinden aylar geçti ama acılar hala ilk günkü gibi. Deprem bölgesinde bayram yine buruk yaşanıyor.

İHA’nın haberine göre, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da, eşi ve 4 kız çocuğunu kaybeden Mehmet Töken, 19 yaşına giren kızı Gamze Nisa Töken’in doğum günü öncesi her zaman istediği çikolatalı pastayı yaparak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığa gitti.

Kızı Gamze Nisa Töken’in mezarını ziyaret eden baba Mehmet Töken kızının mezarına balonlar astı. Kızının çok sevdiği çikolatalı pastayı mezar başına koyan baba Töken, okutturduğu Kur’an-ı Kerim sonrası göz yaşlarına hakim olamadı. Eşini, 4 kızını ve 236 akrabasını kaybeden Mehmet Töken’in çaresizliği yürek parçaladı.

5 YAŞINDAKİ OĞLU İLE BİRLİKTE YALNIZ KALDI

Çınar isimli 5 yaşlarındaki oğluyla birlikte hayata yeniden tutunmaya çalışan Mehmet Töken’i mezar başında akrabaları, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç ve Mezarlıklar Müdürü Ahmet Çelik yalnız bırakmadı.

"BUGÜN BENİM KIZIMIN DOĞUM GÜNÜ"

Acı içerisinde kızının doğum gününü kutlayan ve ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet Töken, “Bugün benim kızımın doğum günü, doğduğu zaman beni çok mutlu etmişti, mutluluktan ağlıyordum. Vefat etti, ağlıyorum yine. Ağlamakla geldi, ağlamakla gitti. Benim ilk göz yaşlarım oydu. Bana diyordu ki baba doğum günümü kutlayacak mısın? Diyordum ki kızım ben senin doğum gününü kutlarım tabi ki, ben senin babanım. Baba bana pasta getirecek misin diyordu, nasıl pasta istediğini sorduğum da bana çikolatalı olsun ben çikolatayı çok severim diyordu. Doğum günü oldu, ne kızım var ne de kimsem kaldı. Ben ve oğlum tek başımıza kaldık. 19 Yaşına girdi, okuyordu, optisyenlik okuyordu. Bu depremi yenemedi. Adıyaman’ın başına bu felaket geldi, hem çocuklarım, hem kardeşlerim, hem yeğenlerim, toplam 236 tane akrabam, 236 şehidimiz var” diye konuştu.