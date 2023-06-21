Vicdansızlar depremzedeleri hedef aldı. Konteyner ev satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 6 kişi yakalandı

Şebeke üyeleri Nevşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyonun başlangıcı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde evi yıkılan Ahmet Kabaandıç'ın Nevşehir'in Çardak Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına taşınmasıyla oldu. Kabaandıç, internetten gördüğü konteyner ev ilanını arayarak fiyat konusunda anlaştı ve verilen hesaba 15 bin lira kapora gönderdi. Ancak konteyner evin gelmemesi üzerine dolandırıldığını fark eden Kabaandıç, polise başvurdu. Kabaandıç'ın dışında da benzer şikayetlerin gelmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerden E.U.C., Antalya'da lüks bir otelde tatil yaparken gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de diğer illerdeki adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu bulundu. Şüphelilerin yaklaşık 600 kişiyi toplam 5 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.