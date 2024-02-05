Depremde yapayalnız kalan yaşlı kadın her gün aynı şeyi yapıyor. Yürekleri sızlatan hikaye

50 bin’den fazla insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geriye insan kayıpları, bina enkazları ve yürek yakan acı hayat hikayeleri kaldı.

Depremden sadece 2 gün önce Kahramanmaraş'tan Osmaniye'ye gelen 80 yaşındaki Elife Çalışkan, 6 Şubat depremlerinden sonra hayatının en acı hikayesi ile karşı karşıya kaldı.

Depremde 2 oğlu ile eşlerini ve 7 torununu toprağa veren yaşlı anne, depremden sonra korktuğu için yataktan çıkamadığını, Kahramanmaraş'ta 11 canını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybeden çocuklarını kuzularım diye seven gözü yaşlı anne hayatını kaybeden yakınlarının mezarını her hafta ziyaret ediyor, mezar taşlarını öpüp okşayarak acısını bir an olsun dindirmeye çalışıyor.

"HER HAFTA GELİYORUM"

Mezarlığa her hafta geldiğini belirten Elife Çalışkan, "Her hafta geliyorum. Yağmur olmasa her hafta geliyorum. Dayanamıyorum, küçük küçüktü 11 tane kuzum.

Başka acılar görsem ses etmem. Ciğer acısı başkaymış. Yakınım öldü bu kadar değil, kardeşlerim, annem ve babam öldü ama bu kadar yanmamıştım. Ben hiç uyuyamıyorum. Yüzümde yara oldu, hiç geçmiyor" şeklinde konuştu.

DEPREMDE YATAĞIN İÇİNDEN ÇIKAMADIM

Yaşadığı o anları gözü yaşlı bir şekilde anlatan anlatan 80 yaşındaki anne Elife Çalışkan, deprem anında korkarak yataktan çıkamadığını , korktuğunu ifade ederek, "Maraş'taydım. Depremden 2 gün önceki Cuma Osmaniye'ye geldim. Deprem anında hiç bir şey yapmadım.

Yatağın içinden çıkamadım. Hissettim, kazma kürek ile evi söküyorlar diye düşündüm. Bir kalktım evin etrafına adam dolmuş. Arabaya binen geldi, yağmur da yağıyordu.

Öğlene doğru demirlerden tutunarak aşağıya indim, bir daha yataktan hiç kalkmadım. 2 defa deprem oldu ama kalkamadım. Dualar ettim, eve de bir şey olmadı. Gelinim geldi, 'Anne senin hiç canın yok mu? Hiç mi yataktan çıkmıyorsun?' dedi.

Bende 'Kızım çıkayım de nereye gideyim, bir yere düşerim ayağım kırılır diye korkuyorum' dedim. Bunlar olurken Maraş'taki kuzularımdan hiç haberim yoktu.

Hatay'dakilerde aynı olmuş. Öğlene doğru Hatay'daki çocuklarım ve torunlarım geldi. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Komşulardan birer tane battaniye almışlar. 6 tane oğlum 1 tane de kızım vardı. Hepsi bir yerlere gitti. Bende böyle oldum" şeklinde konuştu.