Depremde yaralanan çocuğun bacaklarının kesilmemesi için sarf edilen emek ağlattı. İyi ki varsınız tüm sağlıkçılar

Ramazan Süzen
Depremde yaralanan çocuğun bacaklarının kesilmemesi için sarf edilen emek ağlattı. İyi ki varsınız tüm sağlıkçılar
Geçen yıl 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde enkaz altında kalan bir çocuğun bacağının kesilmemesi için verilen çaba gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. Yüzlerce yıkım gerçekleşti, binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. 50 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi, yüzlercesi de yaralandı.

Bu büyük felakette ilk yardım ekipleri ve sağlık ekipleri canlarını dişlerini taktılar. Büyük bir yoğunluk ve çaba içinde bir canı kurtarabilmek için adeta canlarını ortaya koydular.

Depremde enkaz altında kalan bir çocuğun bacağının kesilmemesi için doktorların ve sağlıkçıların verdiği çaba gündem oldu.

Doktorların, hemşirelerin ve sağlıkçıların çocukla ilgilenişi ve gayreti takdir topladı. Odada her yerin kan olması, malzemelerle dolması, odanın her temizlenmesi, çocukla ilgilenilmesi viral oldu.

Sosyal medyada “İyi ki varsınız doktorlar, hemşireler, tüm sağlıkçılar” yorumları yapıldı.

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