Erdoğan depremzede çocuklara yine para dağıttı

Geçen yıl 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da konut teslim töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Tören, Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Erdoğan depremzede ailelere tek tek konutların anahtarlarını teslim etti. Bu sırada cebinden bir tomar para çıkaran Erdoğan çocuklara para dağıttı.

Videoya göre depremzede çocuklara 200 TL verdiği görüldü.

ADIYAMAN’DA DA PARA DAĞITMIŞTI

Öte yandan Erdoğan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu şehirlerden biri Adıyaman’da depremzedelere ve çocuklara para dağıtmıştı.

Ayrıca Erdoğan Adıyaman için "Depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık" diyerek helallik istemişti.

RİZE'DE DE ÇAY DAĞITMIŞTI

Erdoğan, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de vatandaşlara otobüsten çay fırlatmıştı.