Depremde yerle bir olan Hatay’da moloz dağları oluştu. Günde bin kamyon geliyor

Deprem felaketinin yerle bir ettiği kentlerden Hatay’da moloz dağları oldu. Molozların döküldüğü alana günde bin kamyonun geldiği öğrenildi.

Depremde yerle bir olan Hatay’da moloz dağları oluştu. Günde bin kamyon geliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlandı.

Antakya ilçe merkezinde ağır hasarlı bina neredeyse kalmadı. Yıkımların aralıksız sürmesiyle birlikte kamyonlar, moloz döküm sahalarına hafriyat taşıyor. Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde yerleşim yerlerinden uzak bir noktada bulunan moloz döküm alanına günlük bin kamyon girişinin olduğu zamanlar oluyor.

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Moloz döküm sahası sorumlusu Cihan Saçak, günlük bin kamyona kadar moloz dökümü gerçekleştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Saha sorumlusuyum. Depremin ilk gününden beri burada çalışmalara devam ediyoruz. Bu moloz sahasında şu an 300 - 400 arasında kamyon girişi oldu. Biraz azalma var ama normal günde bin kamyona kadar moloz dökümü oluyor. 5 moloz sahasının kapanmasından sonra ay başından beri burada bir yoğunluk var.

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Bu moloz sahası yakın olduğu için herkes burayı tercih ediyor. Enek, Bakras ve Narlıca moloz sahaları vardı. Onların dolmasından sonra burada yoğunluk olmaya başladı. Elimizden geleni yapıyoruz.''

Karlısu Mahallesi Muhtarı Mehmet İncecik, çukur bölgelerde olan arazilerin molozlarla birlikte düz bir hale getirileceğini ifade etti.

İncecik, ''Çukurda olan arazilerin üzerine temiz toprak çekilecek. Herkes tapusunu aynı metrekaresinde alacak. Vatandaşların arsaları daha düzgün bir hale gelip, daha kullanılır bir şekilde teslim edilecek.'' diye konuştu.

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