Hatay’da depremin yıktığı eve 1205 lira elektrik faturası geldi. Vicdansızlığın böylesi

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 48 bini aşkın vatandaş hayatını kaybederken depremzedelerin yaşam mücadelesi devam ediyor. Deprem bölgesinde ortaya çıkan skandallara yenisi eklendi.

Deprem felaketinde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay’da ağır hasarlı bir eve elektrik faturası gönderildiği ortaya çıktı. Hatay’ın hassa ilçesinde ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılan eve 1205 liralık elektrik faturası gönderildi.

Bölgeye elektrik dağıtımı yapan şirket eve fatura göndermemesine rağmen bankadan gelen otomatik ödeme mesajıyla skandal olay ortaya çıktı.

Evin büyük kısmının yıkılmasına rağmen TEDAŞ’ın elektriği kesmemesi dikkat çekerken boş eve kesilen fatura büyük tepki çekti. Elektrik faturası evin sahibi ve ailesi başlarına gelenler sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.