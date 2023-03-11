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Depremden etkilenen çocuklar geleneksel oyunlarla moral buldu

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların bir bölümü Sakarya'ya misafir ediliyor. Sakarya Üniversitesi tarafından depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, çizgi film gösterimi ve geleneksel oyunlarla moral buldu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 19:09
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Depremden etkilenen çocuklar geleneksel oyunlarla moral buldu
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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı yurtlarda kalan depremzede ailelerin 4-10 yaş aralığındaki çocuklarına yönelik film gösterimi, yüz boyama, masal saati, akıl oyunları ve geleneksel oyunlar gibi aktiviteler yapıldı.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Alaaddin Ağcadağ, depremler sonrasında yapılan yardımlarda ve Sakarya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşların kadirşinaslığına şahit olduklarını belirtti. Depremzedelere yönelik desteklerin aksamadan devam etmesini beklediklerini aktaran Ağcadağ, SAÜ öğrenci topluluklarının büyük emek göstererek bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Benzer etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Ağcadağ, "Bu bir günlük etkinlik değil. Bizler özellikle 0-3 yaş arası depremzede çocuklarımız için yurtlarda bulunan oyun alanlarına öğrencilerimizle giderek onlara eğitimler veriyor, depremzede çocuklarımızın nitelikli vakit geçirmeleri için çalışıyoruz. Burada da görüyoruz ki okula gidemeyen daha büyük yaş grubuna mensup çocuklarımız var. Aynı şekilde söz konusu çocuklarımız için de destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Ayrıca etkinlik kapsamında, depremzede çocuklara oyuncak hediye edildi.

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