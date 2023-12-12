Depremden etkilenen illerde yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

Bu yerlerdeki borçlular, 7256 ve 7326 sayılı kanunlarla getirilen yeniden yapılandırma imkânından faydalanabilecek. Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bu yerlerde mücbir sebep hali 6 Şubat 2023’ten itibaren 30 Nisan 2024’e kadar devam edecek. Bu süre içinde ödenmesi gereken taksitlerin ilk ödeme tarihi, mücbir sebep halinin bittiği ayın sonu olan 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

Diğer taksitler ise her ay düzenli olarak ödenecek. Eğer 12’den fazla taksit varsa, fazla olanlar son taksitle birlikte ödenecek.