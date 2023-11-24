Depremden önce 6 milyona satılan daireler 1 milyona alıcı bulamıyor

Malatya’da 6 Şubat depremi öncesi 6 milyona satılan daireler şimdilerde 1 milyona alıcı bulamıyor.

KAYNAK: İHA
Depremden önce 6 milyona satılan daireler 1 milyona alıcı bulamıyor

Malatya’nın en prestijli bölgesi olan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde 6 Şubat depreminden öncede 6 milyona satılan daireler şimdilerde 1 milyona alıcı bulamıyor.

Bölgede çok sayıda ağır hasarlı yüksek katlı binanın patlayıcı ile yıkımı sürüyor.

aw083495-07.jpg

“BİR MİLYONA MÜŞTERİ BULUNAMIYOR”

Konuyla alakalı konuşan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, “Depremler sonrası kamuoyunda Bostanbaşı’nın tamamı yıkılmış gibi bir algı oluşturuldu. Bölgede hasarlı binalar var ama tamamının hasarlı gösterilmesi hoş değil. Boştanbaşı’nda depremler öncesi 5 -6 milyona satılan dairelere bir, 1,5 milyona müşteri bulunamıyor. Olumsuz algı insanları tedirgin duruma getirdi daire satışına bölge tamamen kapandı. Sağlam binalar bile satılmıyor. Biz emlakçılar olarak bölgedeki tüm binaların depreme dayanıksız olduğu düşüncesine katılmıyoruz ve bir çok binanın da sağlam olduğunu düşünüyoruz. Burada sağlam, az hasarlı konutların sahipleri kendi imkanlarıyla yeniden bir hasar tespiti yaparak insanlara sunmalı çünkü düşünün Aralık 2022’de 5 milyon kredi kullanılarak alınan bir konuta müşteri bulunamıyor. Vatandaşlarımızın yaptığı yatırımlara masraflara insan üzülüyor buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.

aw083495-04.jpg

“KONUT SATIŞLARI DURDU”

Depremler sonrası kent genelinde konut satışların durduğunu da aktaran Özgül, "Depremler sonrası konut bazında gayrimenkul satışları durdu. Arsa talepleri var, arsalar içinde talepler çoğalınca fiyatlar çok yükseldi. Alım gücü azalan insanlar gayrimenkule yatırım yapmamakta. Gayrimenkul sektörün canlanması lazım böyle gider ise bir çok firma iflas edecek duruma gelecektir. Burada şehrin idarecilerine büyük görev düşüyor” diye konuştu.

aw083495-02.jpg

aw083495-01.jpg

aw083495-03.jpg

aw083495-05.jpg

aw083495-06.jpg

Öne Çıkanlar
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı Gündem
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak Yaşam
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi Gündem
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü Dünya
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor Sağlık
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor