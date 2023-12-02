Konut satışında yeni dönem. Şartlar tümden değişiyor

Konut satışında yeni dönem başlıyor. Fahiş fiyat artışı ve emlak platformlarındaki bilgi kirliliğinin önlenmesi amacıyla yeni tedbirler getiriliyor.

KAYNAK: DHA
Konut satışında yeni dönem. Şartlar tümden değişiyor

Enflasyonla mücadelenin en önemli başlıklardan birini oluşturan emlak fiyatlarında, spekülasyonların önüne geçmek için yeni düzenleme devreye giriyor.

Hürriyet Gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, emlak siteleri üzerinden yapılan konut satışlarında, aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişi yapılamayacak. Yetkisiz emlakçıların faaliyetini engellemek amacıyla da yetki belgelerinde aranan şartlar hafifletilecek, tüm şartları taşıyan emlak danışmanlarından, mesleki deneyim istenmeyecek.

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Ayrıca ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik öngören taslakta, başkalarına ait konutların satışına yönelik ilanlara internet üzerinden ortam sağlayan kişi ve şirketler, aynı taşınmaza ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin vermeyecek.

Emlakta spekülatif fiyat artışlarının ve emlak platformlarında yer alan ilanlardaki bilgi kirliliğinin önlenmesini hedefleyen düzenlemeye uymayan platformlara para cezası kesilecek.

DENEYİM ŞARTI ARANMAYACAK

Bir diğer değişiklik ise yetkisiz faaliyet gösteren emlakçılar için olacak. Konut ticareti yapan emlakçılar, yetki belgesi için gerekli tüm şartları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamadığından, belgesiz faaliyet göstermeleri ve sektörde yetki belgesi alımında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla, başvurularda ‘mesleki deneyim şartı kaldırılacak.’

Bu maddenin yürürlüğe girmesiyle, emlak danışmanlarının; yetki belgesi başvurusunun yapılmasından önceki 5 yıl içinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunları için en az 6 ay; diğerlerinin ise en az bir yıl emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması şartı ortadan kalkacak.

Emlak işletmecilerine yetki belgesi verilmesinde aranan, “kasten işlenen bir suçtan beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak” şartı ise “toplam beş yıl hapis cezası alınmamış olması” olarak değiştirilecek.

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