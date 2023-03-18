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Depremden sonra oluştu. İlçede alarma geçildi. 5 köy boşaltıldı

Gaziantep’te depremden sonra oluşan doğal gölün seviyesinin yükselmesiyle alarma geçildi. İslahiye ilçesindeki 5 köy boşaltıldı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 14:48
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Depremden sonra oluşan gölün seviyesi yükseldi. 5 köy boşaltıldı

Depremden sonra oluştu. İlçede alarma geçildi. 5 köy boşaltıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. Depremler sonrası birçok bölgede obruk, ova ve göller meydana geldi.

İHA’nın haberine göre, İslahiye'de deprem sonrası kırsalda bulunan İdilli Mahallesi'nde iki dağdan kopan kaya ve toprak parçaları dere yatağını doldurdu. Dere yatağını dolduran kaya ve topraklar nedeniyle doğal göl oluştu.

ALARMA GEÇİLDİ

Gaziantep ve çevresinde iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi. Göl çevresinde bulunan yaklaşık beş köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

SU SEVİYESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Doğal gölet, bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından su seviyesi taşma noktasına ulaşırken, bölgedeki yağışların Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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