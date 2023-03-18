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Son Dakika... Depremde can kaybı 49 bin 589'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 19:05
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 49 bin 589'e yükseldi

Son Dakika... Depremde can kaybı 49 bin 589'e yükseldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oktay, Şanlıurfa'da dün gece şebeke suyu arıtma tesisinin tam kapasite devreye alındığını beliterek, "Abonelerin yüzde 50'sine su ulaştı. Bu gece tamamına ulaşacak." dedi.

"82,4 MİLYAR LİRA AFAD'A YATIRILDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirasınin AFAD hesaplarına yatırıldığını" kaydetti.

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