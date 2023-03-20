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Baraj gölünün suları çekildi. Balkan Savaşı’ndan kalma tarihi yol ortaya çıktı

İstanbul’da su seviyesi çekilen Terkos baraj gölünde Balkan Savaşı’ndan kalma tarihi yol ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:04
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Terkos baraj gölünün suyu çekildi. Tarihi yol ortaya çıktı

Baraj gölünün suları çekildi. Balkan Savaşı’ndan kalma tarihi yol ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre, İstanbul'un önemli barajlarından biri olan ve su seviyesi 31.38’e gerileyen Terkos Gölü'nde tarihi bir yol ortaya çıktı.

Terkos barajında doluluk oranı yüzde 31.38 olarak ölçüldü. Gittikçe küçülen Terkos baraj gölünün kıyılarının bazı bölümlerinde sular yüzlerce metre geri çekildi.

Geçen yıl 20 03.2022 tarihine yüzde 83.2 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl 31.38’e geriledi. Bu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi bir yol ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Havdan çekilen gölde su seviyesinin gerilemesi nedeniyle bazı alanların kuruduğu bu nedenle tarihi yolun ortaya çıktığı görüldü.

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