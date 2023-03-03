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Deprem sonrası oluştu. Uzaydan bile görülüyor

Hatay’da deprem sonrası oluşan 500 metrelik yarık uzaydan bile görünüyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:46
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Depremde oluşan 500 metrelik yarık uzaydan bile görünüyor

Deprem sonrası oluştu. Uzaydan bile görülüyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi’ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen dev yarık oluştu.

İHA'da yer alan bilgilere göre, yaklaşık 30 metre derinliğinde 500 metre uzunluğundaki yarık görenleri hayrete düşürüyor. Deprem öncesi ve sonrasında kaydedilen uydu görüntüleri arazinin nasıl değişim geçirdiğini ortaya koyuyor.

Deprem sonrası köyde bulunan neredeyse tüm evler kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kamyonların üzerinde ve çevreye kurduğu çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

Dron ile çekilen görüntülerde bahçenin ortadan ikiye ayrıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Depremden önce tarlada duran zeytin ağaçları depremden sonra birçoğu oluşan yarığın içine girdi.

 

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