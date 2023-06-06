Depremin 122. gününde enkazda kadın cesedi bulundu

Adıyaman’da depremin üzerinden 122. gün geçmesine rağmen enkazdan 20’li yaşlarında kadın cesedi bulundu.

Depremin 122. gününde enkazda kadın cesedi bulundu

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 122 gün geçti. 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerden 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi Eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan ve ağır hasar alan bir binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, depremin 122. gününde binanın bodrum kısmından 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu.

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POLİS EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Kepçe operatörü tarafından bulunan cesetle ilgili polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri olay erinde inceleme çalışmaları başlattı.

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