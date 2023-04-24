Depremin dehşetini böyle aktardı: Binalar gözümüzün önünde kum gibi dökülüyordu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adıyaman’dan Diyarbakır’a gelerek KYK yurduna yerleşen Nazif Yıldız, yaşadığı dehşeti anlattı. Yıldız, “Dışarı çıktığımızda kıyamet kopmuş gibi her taraf yıkılmıştı” dedi.

Depremin dehşetini böyle aktardı: Binalar gözümüzün önünde kum gibi dökülüyordu

İHA’da yer alan habere göre, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde Adıyaman’da ikamet eden Nazif Yıldız, ailesiyle birlikte depremden 4 gün sonra Diyarbakır'a geldi. Kentte merkez Bağlar ilçesindeki Süleyman Bin Halid KYK Kız Öğrenci Yurduna ailesiyle yerleşen Yıldız, depremin tüyler ürperten dehşetini anlattı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremi hayatında hiç yaşamadığını dile getiren Yıldız, deprem gecesi herkesin çaresiz olduğunu dile getirdi.

Deprem gecesinde kıyametin koptuğunu sanan Yıldız, “6 Şubat gecesi çocuklarımla birlikte hepimiz yatıyorduk. Saat 04.17’de uyandığımız zaman sanki kıyamet kopuyor sandık. Evin içerisinde her taraf darmadağın olmuştu. Dışarı çıktığımızda kıyamet kopmuş gibi her taraf yıkılmıştı. Enkaz başlarından herkesin eli kolu bağlıydı. Enkaz altında herkesin muhakkak bir akrabası vardı. Elimizden hiçbir şey de gelmiyordu. Enkazda 20 kişi ufak bir taşı kaldırmaya çalışıyorduk, kaldıramıyorduk. Herkes çaresiz şekilde sağa sola koşturup bağırıp ağlıyordu. O gece sanki Allah tarafından sel akıyor gibi de yağmur yağıyordu” ifadelerini kullandı.

Saat 13.24’te Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde binaların gözleri önünde kum gibi döküldüğünü söyleyen Yıldız, “Aynı gün içerisinde saat 13.30’da biz arabada iken yine deprem oldu. Arabamız da iki bina arasında kalmıştı, geriye veya ileriye doğru da gidemiyorduk. Her taraf yıkık dökük içinde kalmıştık. O esnada hepimiz tarlaya doğru kaçmaya çalıştık. Karşımızdaki binalar gözümüzün önünde kum gibi dökülüyordu. O esnada biz çok korkmaya başlamıştık. Sanki yer yarılıp yerin dibine giriyoruz sandık. Yine de Rabbime şükürler olsun. Ailem ve çocuklarıma bir şey olmadı. Dostlarım ve arkadaşlarım çoğu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti” dedi.

Yaraları sarmak için tekrar Adıyaman’a döneceklerini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

İki gece çadırda kaldık ama çok soğuktu. Rabbimden niyaz ediyorum ki bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasıdır. 9 Şubat günü Diyarbakır’a gelmeye karar verdik. Allah bir kapıyı kapatıp diğer kapıyı açar. İnşallah tekrar döneceğiz. Konteyner veya bir ev olsa çok iyi olurdu. Babam yaşlı, 85 yaşında memlekete dönmek istiyor.

aw876550-01.jpg

aw876550-02.jpg

aw876550-03.jpg

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Tüketici Güven endeksi düştü Ekonomi
Tüketici Güven endeksi düştü
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı Siyaset
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri Sağlık
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi Dünya
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı Güncel
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik Siyaset
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik