Naci Görür o bölgeyi işaret etti. ABD’li bilim insanları 6.8 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmişti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ABD'li bilim insanları tarafından Malatya’da 6,8 deprem olacağına yönelik iddialarda bulunulmasına tepki gösterdi.

Naci Görür o bölgeyi işaret etti. ABD’li bilim insanları 6.8 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etmişti

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Amerikalılar Malatya'da 6,8 deprem olacak diyorlarmış' iddialarının yayılması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Görür, "6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı. Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil" ifadelerini kullandı.

Görür, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

“KÜÇÜK-ORTA BOYUTLU DEPREMLER OLABİLİR”

“6 Şubat deprem kırıkları birbirlerini kesmedi. Aralarında kısa bir boşluk kaldı. Burada bir deprem olabilir ama o kadar da büyük değil.

Elazığ'dan Hatay'a kadar kırılmamış fay veya fay kesimlerinde küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama DAF/ÖLÜ DENİZ hattı üzerinde artık uzun bir dönem büyük depremler olmaz. Sevgiyle (Şek: Hussein vd 2023)

“BU YAKLAŞIMI BIRAKIN”

Arkadaşlar, sorulan sorulardan anlıyorum, hepiniz sanki jeologmuşsunuz gibi, sanki jeolog olacakmışsınız gibi soruyor, tartışıyor ve konuşuyorsunuz. Doğal olarak da yanlışlıklar katlanıyor ve yayılıyor.

Daha önce de sizden rica ettim. Bu yaklaşımı bırakın. Yakınlarınızın, komşularınızın, hemşehrilerinizin deprem farkındalığını artırın. Deprem dirençli kentler için çalışın, talep edin. Bu yolla milletinize daha anlamlı hizmet edersiniz, sevgiyle.”

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