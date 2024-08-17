Depremin ilk dakikalarında 600 bin ev anında yıkılacak. Murat Kurum’dan İstanbulluları korkutan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla bakanlığın yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerine dair Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kurum, İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde 600 bin konutun birkaç dakika içinde yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.



TÜRKİYE'DE 6 MİLYON YAPI RİSKLİ



Bugün tüm Türkiye'de 36 milyon bağımsız birim ve 31 milyon konut olduğunu ifade eden Kurum, bunun da yaklaşık 6 milyon bağımsız biriminin risk altında olduğunu, 2 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerektiğini belirtti.

600 BİN KONUT İLK DAKİKALARDA YIKILABİLECEK KADAR TEHLİKELİ



Kurum, özellikle İstanbul'un bir deprem gerçeği olduğuna vurgu yaparak, "Bu gerçekten hareketle şunu üzülerek söylüyorum, olası bir İstanbul depremi sadece şehrimizi değil tüm Marmara'yı hatta ve hatta tüm Türkiye'yi etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Özellikle son 12 senede İstanbul'da bilim insanlarıyla konuşmalar yaparak, şehrin her köşesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdıklarını ifade eden Kurum, "Bugün, İstanbul'un 39 ilçesinde risk analizlerimizi tamamladık ve gördük ki bu şehirdeki toplam ev sayısının beşte biri, yani yaklaşık 1,5 milyon ev sağlıksız durumda. Olası bir depremde 600 bin konutun ilk dakikalar itibarıyla yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gördük. Yani yaklaşık 2,5 milyon insanımız çok ciddi risk altında yaşıyor. Bu durumun ciddiyetinin sonuna kadar farkındayız ve acil olarak bu binaların dönüştürülmesi gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.