14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Depremler uykuları kaçırıyor

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hikmet Fırat, sadece depreme maruz kalanların değil, yaşananlardan etkilenenlerin de uyku problemlerinin arttığını söyledi ve uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 12:55
Takip Et

Depremler uykuları kaçırıyor

Depremler uykuları kaçırıyor
+
Aa
-

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hikmet Fırat, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kaygıya bağlı uyku bozukluğu şikayetlerinin arttığını belirtti. Gece deprem olacağı kaygısıyla yatağa girilmesinin uykuya dalmada güçlük, gece boyunca sık sık uyanmak, uyku süresinin azalması, beklenenden erken uyanma ve kabusa neden olduğunu anlatan Fırat, son dönemde sık karşılaştıkları bu durumun sağlık problemlerine yol açtığını vurguladı.

Prof. Fırat, depremlerin devam etmesinin de uyku sorunlarını artırdığına dikkati çekerek, "Sadece depremi yaşayanlar veya göçük altında kalanlar değil, ülkenin dört bir yanında deprem kaygısı olanlar da uyku problemi yaşıyor. Sosyal medyadaki görsellere maruz kalınması bu durumu tetikliyor. Sağlıklı uyku insanın fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak tam bir iyilik hali yaşaması için şart. Uyumak vücut düzenimizin orkestra şefi gibi." şeklinde konuştu.

Afetzedelerin öncelikle normal hayatlarına dönmeleri için şartların hazırlanması gerektiğini anlatan Fırat, depremi doğrudan yaşayan, göçük altında kalan ve yakınının ölümüne şahit olanlara da psikolojik destek verilmesinin zaruri olduğunu dile getirdi.

AKŞAM SAATLERİNDE NE YAMELİYİZ

Kaliteli uyku için aynı saatlerde yatıp, kalkmanın önemli olduğuna işaret eden Hikmet Fırat, yatak odasında mavi ışık kaynağı olan cep telefonu, televizyon, görsel haberlerle kişiyi kaygılandıracak medya araçlarının olmaması gerektiğinin altını çizdi. Fırat, akşam saatlerinde ağır egzersizden kaçınmak, akşam yemeğini uyumadan 3-4 saat önce yemek gerektiğini ifade ederek, "Sağlıklı uyku saatine yakın sıvı tüketimini azaltın, uykuya geçişi sağlayan melatonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olan süt, yoğurt, muz gibi gıdaları akşam saatlerinde tüketin." tavsiyesinde bulundu.

"DÜZENSİZ UYKUDAN KAÇININ"

Uyku problemlerinin hastalıkları tetiklediğini aktaran Fırat, şunları söyledi:

"Düzensiz uyku problemi yaşayanlarda tansiyon yüksekliği, damar sertliği gibi kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, guatr gibi endokrin ve metabolik bozukluklara sık rastlanır. Bunlar da kalp krizi, inme, kalp yetmezliği, hafıza zayıflaması ve depresyona neden olabiliyor. Düzensiz uykunun, vücut direncini düşürerek kanser oluşumunu kolaylaştırdığına dair çalışmalar da var."

AA

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Taner Sağır istifa etti
2
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
4
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
5
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿Bir bankadan emeklileri çılgın promosyon
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
7
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Denizin ortasında yanardağ gibi patladı. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Galatasaray en zor virajda
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Avrupa'nın devleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yıldızlarını takibe alacak
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
﻿Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Dikkat çeken açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.