﻿Depremlerde 214 Emniyet personeli vefat etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, asrın felaketinde vefat eden personeli için taziye mesajı yayımladı. "Başımız sağolsun" başlığına yer verilen mesajda, personelin isim, görev ve fotoğrafları paylaşıldı.

3 işçi, 6 teknisyen yardımcısı olmak üzere 214 personelin depremde vefat ettiği ifade edildi. Yitirilen Emniyet personeli arasında emniyet müdürü ve komiserler de bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında "Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ailelerinin, Teşkilatımızın ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun" sözleri yer aldı.