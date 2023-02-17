17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 

Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 

Edirne'deki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. 

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 16:53
Takip Et

Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 

Depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı 
+
Aa
-


Edirne'de Eski Cami, Selimiye Camii, Üç Şerefeli Cami ve diğer camilerde cuma namazı sonrası depremzedeler için dua edildi. Vatandaşlar, cuma namazında depremzedeler için bir araya geldi. Eller depremde hayatını kaybedenler için semaya açıldı. Camilerde okunan hutbelerde, milletçe büyük bir felaket yaşandığı bu zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağı aktarıldı. 
Ayrıca hutbe sırasında, kente gelen depremzedelere de yardımcı olunması istendi. Namaz sonrası vatandaşlar, yardım kampanyasına destek olmak amacıyla bağış yaptı. 
                            

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
2
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
3
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
5
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
7
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿YouTube CEO'su istifa etmişti. Yerine gelecek isim belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Trabzonspor Basel maçında depremzedeler için toplanan bağış belli oldu
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Singapur arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
﻿Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.