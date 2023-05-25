Depremzede çocuk tek başına Hollanda’da bulundu. Hollanda’da haber olmasa Türkiye'de kimsenin haberi olmayacaktı

Hollanda polisi, 5 yaşındaki Türk depremzede çocuğu Hollanda’da yapayalnız halde sokak ortasında bulduğunu açıkladı. Çocuğun, ailesi yanında olmadan nasıl Hollanda’ya gittiği ise bilinmiyor.

Depremzede çocuk tek başına Hollanda’da bulundu. Hollanda’da haber olmasa Türkiye'de kimsenin haberi olmayacaktı

Türkiye, Hollanda’nın Maastricht kentinde tek başına bulunan ve depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki Türk çocukla ilgili araştırmalara başladı.

Kahramanmaraş depremi sonrası çocuk hakları konusunda çalışma başlatan Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi, olayla ilgili olarak insan kaçakçılığından endişe edildiğini dile getirdi.

Hollanda’nın güneyindeki Maastricht kentinde polis, Pazartesi akşamı depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğunu yapayalnız halde buldu.

Maastricht polisinin Instagram hesabından “Büyük şehirde tek başına” başlığıyla yapılan açıklamada, şehir merkezinde yalnız başına dolaşırken bulunan çocuğun, sadece Türkçe konuştuğu ve hiç Hollandaca bilmediği belirtildi.

Polis tarafından bir şekerci dükkanından şekerleme alındıktan sonra karakola götürülen 5 yaşındaki çocuğa, burada yemek ve dondurma ikram edildi.

Karakolda Türk kökenli bir polis memuruyla sohbet eden çocuk, Türkiye’den geldiğini anlattı.

Anne ve babasının Türkiye’de olduğunu ifade eden çocuk, her ikisinin de 6 Şubat’taki depremde yaralandığını söyledi.

Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuğun, bir sığınma merkezine gönderildiği bildirildi.

5 yaşındaki çocuğun Hollanda’ya nasıl geldiği konusunda bilgi verilmedi.

TÜRKİYE GİRİŞİM BAŞLATTI

BBC Türkçe’nin haberinin ardından Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği tarafından, 5 yaşındaki çocuğun durumu ile ilgili girişim başlatıldı.

Türkiye’nin Deventer Başkonsolosluğu yetkilileri, Maastricht polisiyle görüşerek, 5 yaşındaki çocuğun gönderdiği sığınma merkezine ilişkin bilgi aldı.

Türk yetkililer, çocuğun bulunmasının ardından kendilerine bilgi verilmemesi nedeniyle Hollanda polisine tepkisini iletti.

BBC Türkçe’ye bilgi veren büyükelçilik yetkilileri, “Çocuğun Hollandalı olmadığı anlaşılıyor, zira sadece Türkçe konuşuyor, Türk asıllı polislerle konuşturmuşlar, bu durumda bizi aramaları gerekirken Hollanda Sosyal Hizmetlerine bilgi vermişler” dedi.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği, konunun aydınlatılması için Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve emniyet makamları nezdinde girişim başlattı.

AFET-ÇOCUK SİVİL KOORDİNASYON EKİBİ 'İNSAN KAÇAKÇILIĞI' RİSKİNDEN SÖZ ETTİ

Çocuk hakları alanında çalışan gönüllülerden oluşan Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi de, Hollanda Sığınmacı Kabul Merkezi (COA) ile iletişime geçti.

Ekipten Hatice Kapusuz, BBC Türkçe’ye, depremin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen, hala kimliği tespit edilemeyen çocuklar bulunduğunu söyledi.

Hatice Kapusuz, 5 yaşındaki bir çocuğun refakatçisi olmadan hava yoluyla Hollanda’ya gelmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, Türk çocuğun büyük olasılıkla karayoluyla seyahat ettiğini vurguladı.

Kapusuz, refakatçisi olmayan çocukların insan kaçakçılarının eline düşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi üyesi Kapusuz, afet bölgesinde yeterli koruyucu politikalar uygulanmadığı için, çocuklar açısından insan kaçakçılığı riskinin sürdüğünü vurguladı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR KAÇIRILDI İDDİASI

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan çocukların kaybolduğu iddia edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Enkazdan çıkarılan çocukların personelimiz dışında birine teslimi söz konusu değil” şeklinde açıklama yaptı.

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