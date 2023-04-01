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Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinden Başkent'e gelen çocuklara özel olarak 'Müze’de Bir Gün' etkinlikleri düzenlemeye başladı. Anadolu Medeniyetler ve Erimtan Müzelerini gezen çocuklar, çeşitli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:37
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Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor

Depremzede çocuklar Ankara müzelerini geziyor
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ANKA'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Başkent'e gelen vatandaşlara her konuda destek olmayı sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlıkları, deprem bölgesinden gelen çocuk ve gençlere özel geziler düzenleyerek Ankara’yı tanıtıyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE KİL TABLET VE ÇİVİ YAZISI EĞİTİMİ

Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği (ASTAD) iş birliğiyle depremzede çocuklar için düzenlenen 'Müze’de Bir Gün' programı kapsamında Anadolu Medeniyetler ve Erimtan Müzelerine gezi düzenledi.

Geziye katılan öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde kil tablet üzerine çivi yazısı eğitimi aldıktan sonra drama ve çeşitli aktiviteler yaparak depremin yarattığı travmatik etkiden kurtulmaya çalıştı.

ÖDEMİŞ: “ÇOCUKLARIMIZIN HEM BEDENSEL HEM DE RUHSAL REHABİLİTASYONU İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyük depremlerin ardından Ankara’ya gelen çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler hazırladıklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Çalışmalar kapsamında çocuklarımızın hem Ankara’nın kültürel ve tarihi mirasına ilişkin bilgilendirmesi hem de gerek kil tablet gerekse de çivi yazısı konusunda da eğitim almalarını sağlıyoruz. Burada yaptığımız etkinlikte onların en azından günlük yaşama dönmelerini ve sosyal yaşam içerisinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu bilinci, gelenek, görenek, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkıp aidiyet duygusunun da devam etmesini sağlayacak önemli bir proje gibi değerlendiriyoruz” dedi.

“YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak depremden etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır ise depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen kültür sanat gezileri ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Depremden etkilenerek Başkente gelen çocuklarımıza yönelik geziler düzenliyoruz. Çocuklarımızı önce Anıtkabir’e götürüyoruz. Ayrıca çeşitli müzelere gezilerimiz devam ediyor. Onların var olan sıkıntılardan uzaklaşması ve nefes almaları anlamında kent kültürünü yakından tanıtan geziler düzenliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Deprem bölgesinden gelen çocukların travmasını azaltmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne gezi düzenlediklerini belirten Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği Başkanı Taner Aşık da şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir iş birliği yaptık ve depremzede çocuklarla birlikte Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde müze eğitimi programı yapıyoruz. Yani sadece müzeyi gezmiyoruz, müzeyi bir oyun içerisinde geziyoruz. Deprem bölgesinden gelen çocukların rehabilitasyonu açısından bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

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