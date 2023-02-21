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Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak

Alanyaspor, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Pazar günü oynanacak hazırlık maçında oyuncaklar toplanacak.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:24
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Depremzede çocuklar için Alanyaspor'dan anlamlı hareket

Alanyaspor'dan depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası. Hazırlık maçında toplanacak
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Corendon Alanyaspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuklarımız için hep birlikte" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirtildi.

Turuncu-yeşilli takımın 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda Galatasaray ile özel maç yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Galatasaray ile oynayacağımız hazırlık maçında taraftarların getirdiği oyuncaklar, güvenlik noktalarında toplanacak. Toplanacak oyuncaklar daha sonra afet bölgelerine gönderilecek. Tüm taraftarlarımızı stadyuma oyuncakla gelerek kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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