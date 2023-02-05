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Farioli'den şaşırtan açıklama: Ruhtan memnunuz

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, İstanbulspor'a yenildikleri maçtan sonra konuştu

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:35
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Alanyaspor'un hocasından flaş sözler

Farioli'den şaşırtan açıklama: Ruhtan memnunuz
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, İstanbulspor'a yenildikleri maçtan sonra iyi oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Futbolcularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Farioli, şunları kaydetti:

"Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatlar buluyoruz ama bu fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama golü bulamadık. Genele baktığınızda maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız."

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