İstanbulspor seriyi başlattı. ''Alanyaspor için işler iyi gitmiyor''

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Aldığı Konyaspor galibiyeti sonrası çıkışa geçmek isteyen İstanbulspor, 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor'u konuk etti.

Buz gibi havada maç dengeli başladı.

MAÇIN İLK TEHLİKELİ ATAĞI ALANYASPOR'DAN

Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Hassan, çok sert bir şut çıkardı. Bu şut kaleci Jensen'i zorlasa da, topu kornere çelmeyi başardı.

BA GOLÜ ÇIKARDI

Alanyaspor korneri kullandı ve top penaltı noktasına açıldı. Doumbia'nın şutunu Ba çizgiden çıkardı. Alanyaspor'un golünü önledi.

OYUNDA TEMPO DÜŞÜKTÜ

Soğuk havanın da etkisiyle oyundaki tempo ilk yarıda düşüktü.

BA DEVAM EDEMEDİ

İstanbulspor'da Ba, maçın ilk dakikalarında sakatlık geçirdi. Kendini denedi, oynamaya devam etti ancak 43. dakikada kendini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen Ba'nın yerine, yeni transfer Loshaj oyuna girdi.

İKİNCİ YARI İLK YARI GİBİ DEVAM ETTİ

İlk yarıdaki düşük tempolu oyun, ikinci yarıda da sürdü. İkinci yarının başları düşük tempolu geçti.

ETHEMI'DEN KLAS GOL

İstanbulspor, gerçekleştirdiği ani atakla 1-0 öne geçti. Alanyaspor'un atağında topu kapıp ani atağa geçen İstanbulspor'da Rroca, savunma arkasına sarkan Ethemi'ye nefis pas yolladı.

Karşı karşıya pozisyonda Ethemi, topun dibine girdi ve muazzam bir bitiricilikle 67. dakikada topu ağlara gönderdi.

ALANYASPOR'DAN HIZLI CEVAP

Alanyaspor, yedikleri gole iyi reaksiyon gösterdi ve sadece 4 dakika sonra beraberliği yakaladı.

Efecan Karaca'nın ortasında iyi kontrol eden Cavaleiro, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçın son bölümlerinde tempo arttı.

MERMİ GİBİ ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ

Candeias'ın attığı pas sonrası topu önünde bulan Fer, nefis bir şut çıkardı.

Bu düzgün vuruş direkten döndü. Alanyaspor adına şanssız bir an yaşandı.

İLK GOLÜN BENZERİ GOLLE İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ

İstanbulspor, ilk goldeki benzer golü Emir Gültekin ile buldu. Loshaj'ın savunma arasına sarkan Emir'e pasını attı.

Sağ çaprazdan koşusunu yaptı ve harika bir aşırtma golüyle 77'de İstanbulspor'u öne geçirdi.

Golünü attı, 78'de kenara geldi.

Son dakikaları nefes kesen mücadelede kazanan 2-1'lik sonuçla İstanbulspor oldu. İstanbul ekibi, kritik bir üç puan aldı.

İSTANBULSPOR SERİYİ BAŞLATTI

Fatih Tekke'nin öğrencileri Konyaspor'un ardından Alanyaspor'u devirmesiyle 2 maçlık bir galibiyet serisi başlattı.

Alanyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Geçen hafta Sivasspor maçında tribünlerden 'istifa' sesleri yükselmişti.

Bakalım neler olacak, göreceğiz.