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Çin'de ''Şarkılar Türkiye İçin'' konseri. Depremzede çocukların eğitimi için sahneye çıktılar

Pekin'in en önemli performans mekanlarından, 500 kişi kapasiteli DDC Sahnesi'nde düzenlenen “Şarkılar Türkiye İçin” konserinde, Türk, Çinli ve diğer ülkelerden müzisyenlerden oluşan üç grup depremzede çocuklar için sahne aldı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:39
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Depremzede çocukların eğitimi için sahneye çıktılar. Çin'de ''Şarkılar Türkiye İçin'' konseri.

Çin'de ''Şarkılar Türkiye İçin'' konseri. Depremzede çocukların eğitimi için sahneye çıktılar
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Çin’den Türkiye’ye dayanışma köprüsü kuruldu. Acılar paylaşıldı. Yas ve dayanışma duygularını ifade eden şarkılar dile geldi.

Çin'in başkenti Pekin’de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların eğitimine katkı için yardım konseri gerçekleştirildi.

Pekin'in en önemli performans mekanlarından, 500 kişi kapasiteli DDC Sahnesi'nde düzenlenen “Şarkılar Türkiye İçin” konserinde, Türk, Çinli ve diğer ülkelerden müzisyenlerden oluşan üç grup sahne aldı.

Depremzede çocukların eğitimine katkı amacıyla düzenlenen konsere Pekin'de yaşayan Çinliler ve yabancılar yoğun ilgi gösterirken, izleyiciler, felaketin acısını dile getiren, yas ve dayanışma duygularını ifade eden şarkılarla hüzünlendi.

Pekin'de gazetecilik yapan K. Emre Demir ve arkadaşlarının Türk Halk Müziği grubu, konserin açılışında, "depremde yaşamını yitiren ve kurtarılarak insanlara umut olan bebeklerin anısına" “Dandini Dandini Dastana” ninnisini icra etti.

"MARAŞ'TAN BİR HABER GELDİ"

Grup, ardından "Maraş'tan Bir Haber Geldi" türküsünü seslendirdi. Türk izleyiciler, "Maraş'tan bir haber geldi/Dediler ki Merik (Meryem) öldü/Keşke Merik Ölmeseydi/Kesileydi elim kolum." sözleriyle duygulandı.

Konserin organizasyonuna öncülük eden Emre Demir, Maraş’tan gelen haberlerle 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, hem ülke içindeki hem de dünyanın dört yanındaki insanların yüreğine ateş düştüğünü, bu yüzden bu şarkıyı programa dahil ettiklerini belirtti.

Konserden elde edilen gelir Darüşşafaka Cemiyeti'nin başlattığı depremden etkilenen çocuklara eğitim olanağı sunmayı hedefleyen kampanyaya aktarılacak.

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