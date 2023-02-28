AKP'li Mehmet Metiner'in akrabaya torpil itirafı ortaya çıktı. Bir de 'Allah'ın emri' dedi

AKP'li Mehmet Metiner'in torpili "ayetle" savunduğu anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Adıyaman'da yayın yapan Mercan TV'deki bir programa katılan Mehmet Metiner, "Torpili Mehmet Metiner de yapsa yanlış yapar kardeşim. AKP aile partisi değildir. Akrabalarımızı koruyup kollayacağımız bir parti değildir. Ama şunu da söyleyeyim. Biz inançlı insanlarız değil mi? Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Ayet diyor ki 'akrabalarını koru kolla' der. Değil mi" dedi.

Bu sözler üzerine programın sunucusu "O zaman siz bu ayet doğrultusunda mı torpil yapıyorsunuz" diye sorarken, Metiner, "Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben sana ne diyeyim" yanıtını verdi.

Sosyal medyada bu paylaşım; “Ülkeyi bitiren tek şey torpil. Hangi tarafa bakarsanız bakın torpili göreceksiniz. Eğitimde, adalette kısaca her yerde. Torpil ve yalakalığın sonunda binlerce insanımız öldü. AFAD’ın il müdürleri arama kurtarma bilmiyor. AKP'li Mehmet Metiner'in torpil savunması #AsrınFelaketiSizsiniz” ifadeleriyle paylaşıldı.

EVİN BAHÇESİNE AFAD ÇADIRI KURMUŞTU

Sosyal medyada dolaşan bu yayından sonra herkesin aklına AK Partili bir yöneticinin depremden etkilenmeyen köydeki lüks evinin bahçesine AFAD çadırı kurması geldi. Depremzedeler günlerce çadırlara ulaşamazken bu görüntüler büyük tepki toplamıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE JANDARMA ÇADIRI SÖKTÜ

Tepkilerin artması üzerine çadır jandarma tarafından söküldü. AK Partili Sertaç Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çadırı bir engellinin güvenli olarak barınması için evinin bahçesine kurduğunu söyledi. Kaya'nın paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı, “O zaman evinizde niye barındırmıyorsunuz?” sorusunu sordu. Bir başka kullanıcı ise “Bahçede kamelya var. Neden kullanılır hale getirip barındırmadınız?” dedi.

CEMAL ENGİNYURT: ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN

Torpil olaylarına dikkat çekip duruma tepki gösterenlerden biri de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tu.Enginyurt da, "Şanlıurfa’da AKP Karaköprü ilçe yönetim kurulu üyesi Sertaç Kaya, depremde zarar görmeyen villasının bahçesine AFAD çadırı kurmuş. Erdoğan çadır yok diyenlere hakaret ederken haklıymış(!) Çadır o kadar çok ki, AKP linin villasında bile çadır var. Allah sizi bildiği gibi yapsın." paylaşımı yapmıştı.