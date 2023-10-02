Depremzede esnafın konteynır dükkanını soydular

Malatya’nın kent merkezinde meydana gelen olayda, İddiaya göre, depremler sonrasında oluşturdukları konteynerlerde satış yapan iki esnafın işyerinde belirli aralıklarla hırsızlık olayları meydana geldi.

KENT MERKEZİNDE HIRSIZLIK OLAYLARI ARTIYOR

Son olarak yaşanan olay anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hırsızlık zanlısının rahatlığı ise pes dedirtti.

İşyerlerinde bir miktar ürünleri çalınan esnaf ise kent merkezinde son dönemlerde hırsızlık olaylarının arttığını belirterek tedbir alınmasını istedi.