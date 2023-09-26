Depremzedeye “Önceki evinde duşakabin mi vardı?” diyen AKP’li belediye başkanı yeniden aday olacak

Elazığ’da meydana gelen deprem felaketi sonrası bir depremzedeye “Önceki evinizde duşakabin mi vardı” diyen Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları yeniden adaylığını açıkladı.

Depremzedeye “Önceki evinde duşakabin mi vardı?” diyen AKP’li belediye başkanı yeniden aday olacak

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası ziyaretler bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremzede vatandaşın, duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesi üzerine Şerifoğulları, “Önceki evinde duşakabinin mi vardı?” demişti. Şerifoğulları'nın bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

O anları görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz ise gazeteci olduğunu söylemesine rağmen engellenmiş ve Şerifoğulları'nın koruması olduğu belirtilen bir kişi tarafından darbedilmişti.

YENİDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Katıldığı bir canlı yayında 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Elazığ'a yeniden aday olduğunu belirten Şerifoğulları, "Bizim hayallerimiz var, o hayallerimizi gerçekleştireceğimiz hedefler doğrultusunda hayata geçirmeyle ilgili bir döneme daha ihtiyacımız olduğunu, bu şehrin aziz insanlarına hizmet etmeyle alakalı bir talebimizin olduğunu nasip olursa 4 buçuk senede yapmış olduklarımızın daha fazlasını yapmayla alakalı da düşüncemiz söz konusu" ifadelerini kullandı.

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