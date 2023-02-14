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Depremzedeler ücretsiz ilaçları nereden alabilecek? Sahra eczaneleri ücretsiz ilaç başvurusu nasıl yapılır?

Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa’da 25 sahra eczanesi ücretsiz ilaç veriyor. Peki, depremzedeler ücretsiz ilaçları nereden alabilecek? İşte sahra eczaneleri ücretsiz ilaç başvurusu…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:31
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Depremzedeler ücretsiz ilaçları nereden alabilecek?

Depremzedeler ücretsiz ilaçları nereden alabilecek? Sahra eczaneleri ücretsiz ilaç başvurusu nasıl yapılır?
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tv100’de yer alan habere göre; Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetinde görevli Prof. Dr. Tayfun Uzbay depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya’da 25 sahra eczanesi kurularak ücretsiz ilaç ve tıbbi malzeme temin edildiğini açıkladı.

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken deprem bölgesinde eczane sıkıntısı kurulan 25 sahra eczanesi ile çözüldüğü bildirildi. Kronik hastalığı olanlar ücretsiz ilaçlarını temin edebildiğinin altı çizildi.

İhtiyaç olması halinde yeni sahra eczanelerinin açılacağının da vurgulayan Uzbay, TC kimlik numarası üzerinden müracaat edenlerin durumu sorgulanarak ihtiyaç duyulan kronik ilaçların verildiğini açıkladı.

DEPREMZEDELER ÜCRETSİZ İLAÇLARI NEREDEN ALABİLECEK?

Depremin birinci gününden itibaren yola çıkan eczanelerin deprem bölgesindeki farklı noktalarda kurularak hizmet vermeye başladığını belirten Prof. Dr. Tayfun Uzbay şunları söyledi:

“Bu eczanelerden sağlanan ilaçlar ve her türlü tıbbi malzemenin ücretsiz olduğunu özellikle ifade etmekte fayda var. Bugün itibarı ile ikisi merkezde, 4’ü Türkoğlu, Afşin, Pazarcık ve Elbistan’da olmak üzere Kahramanmaraş’ta 6, biri merkezde, ikisi Defne’de, birer tane de İskenderun, Kırıkhan ve Samandağ’da olmak üzere Hatay’da 6, Gaziantep’te Islahiye ve Nurdağı’nda olmak üzere 2, Malatya’da hepsi merkezde çeşitli noktalarda olmak üzere 4, Adıyaman’da 3’ü merkezde ve Besni ile Gölbaşı ilçelerinde olmak üzere 5 ve Şanlıurfa merkezde 2 olmak üzere toplam 25 eczane faaliyet gösteriyor. İhtiyaca göre yenilerinin açılması gerekirse ilave konteynerler tedarik edilmeye devam edecektir. Bu eczanelerden her türlü ilaca erişim mümkün. TC kimlik numarası üzerinden müracaat edenin durumu sorgulanıyor ve ihtiyaç duyulan kronik ilaçlar veriliyor. Ayrıca ayakta kalan hastanelere ve yakındaki sahra hastanelerine de ilaç ve malzeme desteği sağlanıyor.”

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