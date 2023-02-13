13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deprem bölgesinde bu renkteki suya dikkat

10 şehri etkileyerek birçok insanın hayatını ve evlerini elinden alan depremde su şebekeleri de harap oldu. Bölgede su içilmesi çok sakıncalı. Peki, hangi su içilmemeli, ya da su nasıl içilmeli? Uzmanı açıkladı…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 14:45
Takip Et

Deprem bölgesinde bu renkteki su nasıl içilir?

Deprem bölgesinde bu renkteki suya dikkat
+
Aa
-

Deprem sonrasında yaşanan kısıtlı imkanlar nedeniyle su tüketiminde oldukça güçlük yaşayan vatandaşlar şebeke sularını tüketmenin güvenli olup olmayacağını soruyor. Uzmanlar deprem sonrası şebeke sularının kullanımı hakkında bilgi verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

"Bazı durumlarda patlak ve düşük basınçtan kaynaklı şebeke suyuna kirletici girişi olmakta, böylece kimyasal ve patojenik kirlilik gözlenebilmektedir. Böyle bir ihtimale karşı, iletim hattına verilen suyun kalitesi hakkında yetkili mercilerce yapılan açıklamalar dikkatle takip edilmelidir. Ancak, deprem sonrası şebeke hattının farklı noktalarında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle, iletim hattına verilen su ile musluklardan akan su kalitesi arasında da farklılıkların olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.”

BU RENKTEKİ SULARA DİKKAT

Özçelik deprem bölgesindeki suyun rengi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

“Kırsal kesimlerde içme suyunun doğrudan kuyulardan veya yüzeysel kaynaklardan temin edildiği yerleşimlerde, hastalık yapıcı mikroorganizmaların içme suyuna girişi mümkün olabilmektedir. Böyle içme sularında suyun rengi normalinden farklıdır, fakat sediment, çamur vb. maddeler rengi farklılaştırmakta daha etkin bir role sahiptir. Diğer taraftan, musluk suyunun sarı veya kahverengi renkte olması demir, siyah renkte olması manganez, yeşil renkte olması bakır minerallerinden kaynaklı kirliliğe işaret eder. Bu mineraller yüksek dozda alınırsa toksik etkiye sahiptirler. İçme suyunun renk, koku ve tadında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılması durumunda tüketilmeden önce yetkililerin bilgilendirilmesi gerekmektedir”

NASIL İÇİLMELİDİR

Özçelik, Olağan üstü durumlarda yetkililerce hızlı test kitleriyle su kalitesinin belirlenerek tüketilmesi yerinde olabileceğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Mikrobiyolojik kirlilik ihtimaline karşı içme sularının kaynatılarak tüketilmesi önerilmektedir. Zaruret halinde, akışın fazla olduğu temiz yüzeysel kaynaklarının içme suyu olarak kullanımına, buzdolabında saklanan buzların eritilmesi gibi yöntemlerle içme suyu teminine gidilmelidir”

(İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿141'inci ve 163'üncü saatlerde en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı: İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
﻿141'inci ve 163'üncü saatlerde en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı: İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
﻿141'inci ve 163'üncü saatlerde en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı: İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
﻿Kar kalınlığı 1 metreye çıktı 
﻿Kar kalınlığı 1 metreye çıktı 
﻿Kar kalınlığı 1 metreye çıktı 
﻿Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?
﻿Göztepe İzmir'e getirilen depremzedelere kucak açtı
﻿Göztepe İzmir'e getirilen depremzedelere kucak açtı
﻿Göztepe İzmir'e getirilen depremzedelere kucak açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.