Depremzedeler ve emekliler, Stalin'in tavuğu mu?

Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına yapılan saldırı, görevli polislerin cansiperane müdahalesiyle durdurulmuş oldu. Kayıtlardan, arkadaşının vurulduğunu gören kadın teröristin, yoldan geçen bir kişi rolünden çıkıp meydandan polislere doğru ateş ettiği, bir polisin de siper almadan teröriste anında cevap verdiği görülüyor.

***

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, bütün ülke yapılanları, yapılmayanları konuşurken böyle bir saldırının zamanlaması, “seçim sürecinde gündemin değiştirilmesi” gibi çeşitli yorumlara sebep oldu.

Gazeteci Alican Uludağ da Bu ülkede ne zaman iktidar kötü yönetimi nedeniyle köşeye sıkışsa, halktan tepkiler artsa; hemen imdadına terör örgütleri yetişiyor.” diye yorum yaptı.

Peki iktidar gerçekten köşeye sıkıştı ise Tayyip Erdoğan neden Hatay'da “Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” diye sordu. Erdoğan bu sözlerden hemen önce Hatay’a yatırım gelmemesini, “yereldeki vizyon eksikliği”ne bağladı ama girdiği her seçimden birinci sırada çıkan bir partinin genel başkanı, yazılı metinden ayrılarak konuşmuş olsa bile bu sözlerin, muhalefetin ağır eleştirilerine yol açacağını düşünmez mi?

Düşünür herhalde değil mi? Öyleyse Erdoğan bu sözleri, ağır eleştiriler yapılacağını bilerek söyledi!

***

Erdoğan, depremlerden sonra 31 Mart'ta yaptığı konuşmada, “319 bini 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” demişti. Bir yıl içinde 46 bini konut bitirildi.

6 Şubat'ın yıldönümünden bir gün önce, “Bu hızla gidilirse, Hatay'da 150 bin konut, 21,5 yılda ancak biter... O zamana kadar da kim öle kim kala..." demiştim.

BBC'nin ayrıntılı analizinde de görüşüne başvurulan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, mevcut hızda devam edilirse vadedilen miktarda konutu tamamlamanın 15-20 yıl sürebileceğini söyledi...

Analizde "Cumhurbaşkanlığı raporuna göre 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 518 bin konut yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Bunlara ek olarak 128 bin 778 konut da orta derecede hasar aldı." deniliyor.

Yıkılan, ağır veya orta hasar alan konut sayısı 518 bin ise depremdeki kayıp sayısı ne kadardır? Resmi rakamlara göre 50 bin 783 kayıp var. 518 bin konutun yıkıldığı, ağır veya orta hasar aldığı bir depremde, kaç kişi ölür. Her konutta bir kişi ölmüş olsa 518 bin kişi eder!

Semih Kalkanoğlu ise depremlerden dört gün sonra "En iyi olasılık hesabı yaparsak, 9 bin 470 binanın yıkılmış olduğunu varsaysak bile yıkılan her bina 5 katlı ve her katta 2 daire var ise her binada asgari hesapla 10 aile var demektir. 94 bin 700 daire demek bu... Bu da 378 bin kişinin, enkaz altında can verdiği anlamına gelir." demişti.

***

Bir sokak röportajında emekli bir vatandaş, ekonomik şartlardan dolayı oğlunu evlendiremediğini söyledi. Muhabirin, "Son seçimlerde kime oy verdiniz?" sorusuna ise "Cumhurbaşkanı’na oy verdik, pişman değilim" yanıtını verdi.

Peki Erdoğan, bu vatandaştan nasıl oy alıyor? Bence Erdoğan "Stalin'in tavuğu yöntemi"ni kullanıyor... Stalin, tüylerini yolduğu, kan revan içindeki tavuğun ayağının dibine sığınmasını göstererek kendince etrafındakilere bir ders vermişti...

Emeklilerin büyük bölümü, cumhuriyet tarihi boyunca hiç bu kadar yoksulluğa mahkûm edilmedi ama haberden anlaşıldığı gibi çoğunluğu yine de Erdoğan'ın eteklerine sığınıyor! Erdoğan, depremzedelerin de kendi eteklerine sığınması için “Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi?” diye soruyor...

Sosyal psikoloji uzmanları, Erdoğan’a muhalefet bu konuda eleştirdikçe, depremzedelerin korkusunun büyüyeceğini fısıldamış olsa gerek...

Emeklilerin korkusu, şimdikinden de kötü duruma düşmektir... Depremzedenin korkusu ise evsiz ve işsiz kalmaktır...

İnsan beyninin korku karşısında çalışmaz hale geldiği, korkutulan insanların mantıklı düşünemediği ve çoğunlukla korkutana teslim olduğu biliniyor... Buna “siyasette korku yöntemi” de deniliyor...