Depremzedelere hibe ve kredi desteği. Resmi Gazete’de yayımlandı

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği verilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak.

Hibe yardımı ise nakdi olarak konut için 750 bin TL, iş yeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak.

İKİ YIL ÖDEMESİZ, ON YIL VADELİ VE FAİZSİZ KREDİ

Krediler, iki yıl ödemesiz olmak üzere toplam azami on yıl vadeli ve faizsiz olarak kullandırılacak.

Hak sahipleri en fazla üç bağımsız bölüm için kredi kullanabilecek.

KREDİ VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak. Kredi başvuruları, hak sahiplerince yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nca belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan il müdürlüklerine de yapılabilecek.

Başvurular, il müdürlüklerince hak sahipliği şartları ve talep edilen kredi miktarı bakımından incelenecek, başvurusu uygun görülen hak sahipleriyle kredi sözleşmesi ve ödeme planı imzalanacak.

Kredi geri ödemeleri Bakanlıkça takip edilecel ve kredinin durdurulması veya iptal edilmesi durumunda, kullandırılmış kredilerin ödenmeyen kısımları genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek

HİBE VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Bir hak sahibine sadece bir konut ve bir işyeri için hibe verilebilecek.

Hibe yardımı Bakanlıkça; nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL olarak veya yapılacak inşaatın büyüklüğü, niteliği gibi hususlar gözetilerek ayni olarak inşaat malzemesi verilmek suretiyle yapılacak.

İnşaat yapımı için verilecek nakdi ve aynî hibe haricinde, yapı denetimi, jeolojik etüt raporu ve/veya harita hazırlanması ile yapıma yönelik benzeri işler için hak sahiplerine bağımsız bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilecek.

Hibe başvuruları hak sahiplerince yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan il müdürlüklerine de yapılabilecek.

Başvurular, il müdürlüklerince hak sahipliği şartları ve talep edilen hibe türü ve miktarı bakımından incelenir ve uygun görülen başvurular onaylanacak.