Depremzedelere ödenen nakdi yardım 105,5 milyar lira oldu

Meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 100 bin lira nakdi destek sağlandı.

Yaşanan depremin ardından, konteyner kentler dışında yaşayan 349 bin 79 haneye 14 milyar 452 milyon 608 bin 500 lira kira yardımı yapılırken, 1 milyon 396 bin 316 kişi bu yardımdan faydalandı.

Yapılan diğer yardımlarla beraber depremden etkilenen vatandaşlara yapılan toplam nakdi destek miktarı 105 milyar 455 milyon 144 bin 253 lirayı buldu.

HARCAMALARIN YAKLAŞIK 3 TRİLYON LİRAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

2025 yılı için 502 milyar lira, 2026 yılı için ise 491 milyar lira bütçe ayrılması tahmin edildi.

Depreme yönelik harcama miktarının 2023-2026 döneminde yaklaşık 3 trilyon liraya ulaşması hedefleniyor.