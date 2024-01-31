Türk Eximbank ihracatçılara destek verecek

Kaynak: AA
Türk Eximbank ihracatçılara destek verecek
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı destekler, uygulamaya aldığı projeler ve 2024 yılı planlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk Eximbank'ın, ülkedeki en büyük kredi hacmine sahip 9'uncu banka ve Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduğuna dikkat çeken Güney, kurumun ihracata katkısına vurgu yaptı.

Son yıllarda Türkiye'nin ekonomik büyümesinde en önemli itici gücünün ihracat olduğunu söyleyen Güney, bu kapsamda ülkenin resmi ihracat destek kuruluşu olarak Bankanın üstlendiği misyonun daha da önem kazandığını belirtti.

Güney, 2023’te ihracatçılara 19,6 milyar dolar nakdi kredi sağladıklarını ve 22,4 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta ederek, onları tahsilat riskinden koruduklarını söyledi.

Ayrıca Güney, ihracatçılara güvenle ihracat yapmalarını sağladıklarını böylece, 2023’te ihracatçılara 42 milyar dolar destek vermiş olduklarını söyledi.

"Finansman desteği artarak devam edecek"

Güney, ihracatın tabana yaygınlaşması için KOBİ'lerin banka desteklerine erişimine büyük önem verdiklerini söyleyerek, Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçılar arasında 2020 yılında yüzde 70 olan KOBİ payını 2023 yılı sonunda yüzde 84,2 seviyesine yükselttiklerini paylaştı.

"Faiz hassasiyeti olan ihracatçılara çözüm"

Faiz hassasiyeti olan ihracatçılara yönelik çözüm üretmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Güney, BDDK'nin 2019’da Bankacılık Kanunu'nun kapsamını genişletmesiyle kalkınma ve yatırım bankalarının pencere usulüyle faizsiz finans hizmeti sunmasının önünün açıldığını belirtti.

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