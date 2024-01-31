Kayseri'nin 4. OSB'si için talepler büyüyor

Kayseri - Sivas kara yolunun 25'inci kilometresinde kurulan ve tüzel kişilik sıfatı kazanan Erciyes OSB'de, 3 milyon 800 bin metrekarede 140 fabrika parseli belirlendi.

Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp, karma OSB mantığıyla hizmet vereceklerini, her sektörden firma ve yatırımcıya açık olduklarını paylaştı.

Sarıalp, çok sayıda yatırımcının fabrika açmak için sırada beklediğini fakat ellerinde bu kadar parsel olmadığını söyledi.

Sarıalp, bilindiği gibi OSB bölgeleri dolmadan kanun gereği yeni bir OSB kurulamadığını söyleyerek, Kayseri'deki 3 OSB'miz de doluluk mertebesine ulaştığı için bakanlığın onayıyla 4'üncü OSB'yi kurmuş olduklarını söyledi.

"5 bin kişi istihdam edilecek"

Sarıalp, şehrin doğusunda, Kocasinan bölgesinde OSB'nin olmadığını belirterek, yerleşim yerlerine yaklaşık on kilometre mesafede ve TOKİ, Mimsin, İldem ve Bünyan'a yakın yerde lokasyon belirlediklerini söyleyip, OSB'lerde şu an yaşadıkları büyük problemlerden biri de personel bulamamaları olduğunu söyledi.

Sarıalp, ilk etapla da muhtemelen 5 bin kişi civarında istihdam oluşacağını söyleyerek, yaklaşık da 3 milyar liralık bir altyapı yatırımı planladıklarını belirtti.